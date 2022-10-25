新竹縣消防局的2大隊長陳軍佑（左）、小隊長馬明義（中）雙雙榮獲國搜中心榮譽，也是新竹縣消防局首次有消防人員獲獎。（新竹縣消防局提供／邱立雅竹縣傳真）

為了表彰全國搜救人員衝鋒陷陣、奮不顧身的英勇精神，行政院國家搜救指揮中心選拔全台20名搜救有功人員，該獎項少、條件嚴格，獲獎機率超低，今年新竹縣政府消防局第2大隊大隊長陳軍佑入選指揮調度搜救任務類、小隊長馬明義獲實際執行搜救任務類搜救有功人員，兩人同時成為新竹縣有史以來首度獲得此獎項的消防人員。

由國家搜救指揮中心辦理的搜救有功人員甄選，每年會從外交、國防、教育、警政及消防等15個單位中選拔出20名搜救有功人員，項目僅有實際執行搜救任務、指揮調度搜救任務及辦理搜救相關業務3大類，且必須符合甄選規定並有具體事蹟，其獎項少、條件嚴格，獲獎機率可說是比金鐘獎更困難。

新竹縣消防局第2大隊所轄的尖石鄉和五峰鄉位處山區，土地面積占新竹縣的一半以上，每年至少20件的山難。像是品田山在去年5月、12月以及今年2月26日都有搜救任務，獲實際執行搜救任務類搜救有功人員的馬明義連續3次帶隊上品田山搜救，從雨天到下雪，天候一次比一次更惡劣，搜救地點一次比一次更困難，「我一定要下到不能下」，靠著堅強的毅力與專業的技術，馬明義帶領同仁完成一次又一次的任務。

除此之外，2020年尖石鄉芝生毛台山山域某登山社24名社員迷失搜救案、2021年7月五峰鄉仙湖露營區旁深潭1名民眾溺水救援案、8月尖石鄉司馬庫斯部落泰崗溪1名釣客失足落水救援案、9月尖石鄉高台山山域1名民眾騎車登山失蹤救援案、10月尖石鄉泰崗溪野溪溫泉6名民眾受困救援案都有馬明義的身影。甚至2014年7月轟動一時的花蓮縣林田山老婦因魔神仔失蹤案，也是馬明義跨縣市支援尋獲。

人稱馬教官的馬明義表示，非常喜歡消防工作，每當完成一個任務、救了一個人，都有很大的成就感；感謝曾經愛護與教導他的學長們，在這些前輩身上看到真正的消防精神，希望能把這樣的精神傳承下去，讓學弟們能安全完成任務並保持救人、救災的熱誠。

本次獲得指揮調度搜救任務類搜救有功人員的陳軍佑擔任大隊長9年。陳軍佑說，職位越高、責任越重，每次擬定搶救計畫前，都會與出勤教官意見交換，必要時也會親自帶隊。陳軍佑感謝同仁對他的信任，獲獎是大家共同努力的成果，希望藉此讓大家看見新竹縣的救災實力。