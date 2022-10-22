「絕不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項！」中共二十大已經閉幕，但一周前習近平的警告仍餘音繞梁。美國國務卿布林肯連續預判北京將不擇手段加速統一進程，包括必要時使用武力。所謂「2027年攻台時間表」更是鬧得沸沸揚揚，有人說是習近平要在第三任期「名垂青史」或者為爭取第四任期創造砝碼，有人說屆時解放軍升級換代大功告成，用「解放台灣」為建軍一百周年獻禮。最誇張的是，美國海軍作戰部長聲稱不排除大陸今年就武統台灣的可能性，彷彿台海戰爭迫在眉睫。然而，只要耐心翻閱中共二十大報告，就知道誰在唯恐天下不亂。

雖然涉台論述是中共二十大報告中最受關注的議題之一，但和往常一樣，它在整個報告中是排名倒數的章節。從內容看，二十大報告的涉台論述基本上是複述既有的大政方針，並無多少新意。報告的最大亮點應該是宣布了新時代新征程中國共產黨的中心任務，那就是「以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興。」鑒於報告重申「解決台灣問題、實現祖國完全統一…是實現中華民族偉大復興的必然要求」，因此台灣問題就和中共的中心任務掛鉤了。很顯然，如果統一遲遲沒有到來，無論是全面建成社會主義現代化強國，還是實現中華民族偉大復興，都會黯然失色。

但另一方面，台灣問題攸關中共的中心任務，並不代表解決台灣問題就是大陸的優先考量。報告明確指出，「高品質發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務」。與之相映成趣的是，報告形容解決台灣問題是中共的「歷史任務」。事實上，不管是詳述未來5年的目標任務，還是展望2035年的總體目標，報告都沒有提到「台灣」或者「統一」2字，也就是說中共解決台灣問題並沒有具體的時間表，至少不是當務之急。在中共的施政藍圖中，一切工作都要緊緊圍繞中心任務，抓住主要矛盾。解決台灣問題、實現祖國完全統一同樣也要服從和服務於中心任務，不能不顧大局，本末倒置。

更重要的是，儘管「武統」話題最具吸睛效應，但習近平也重申「我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。」換言之，武力這個選項雖不能排除，但大陸肯定不會輕啟戰端。面對美國和民進黨政府的輪番挑釁，北京既敢於鬥爭，也強調善於鬥爭，也就是要保持戰略定力，不可急躁冒進，更不能逞一時之快。至於街談巷議的2027年「武統」時間表，正如軍事專家張競質疑的，「國際上有任何重大武裝衝突的爆發時間，是配合某個政府領袖或黨政高層因任期限制之去留，或搭配某個重要歷史事件周年紀念，作為發動戰爭倒數計時之參考座標？」

不管美國人怎樣煽風點火，台海和平的視窗並沒有關閉。台灣人一定要利用好這段寶貴的時間，政治家有責任與對岸展開對話，至少要防止北京對和平統一的前景徹底絕望；企業家要抓住大陸高品質發展的機遇，深度參與中國式現代化；民眾固然人微言輕，但身為中華民族一分子，也完全可以爭取在中華民族偉大復興進程中有所作為。