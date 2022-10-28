人生漫長的道路中，每一個人都想爭取成功的機會，但是通往成功的道路並不會一路順暢，過程中需要靠自己突破，才使得成長，《靈匣網》運勢專欄指出獅子座、水瓶座、射手座、雙魚座、天蠍座遇到問題時能冷靜的解決，他們視為是一種挑戰， 唯有去面對，才有機會危機變轉機。

▍第五名：獅子座

獅子座的字典裡，沒有認輸兩個字，就算遇到再困難棘手的問題，也從來不慌張行事，更不會任意放棄並堅持到最後一秒，他們擅長等待機會，懂得靜觀其變、見縫插針，處理棘手問題向來是他們的強項，只要用對方法，人生就能再度翻盤，登上最高峰。

▍第四名：水瓶座

水瓶座不喜歡安於現狀，對於任何變動都是能保持開放心胸，坦然接受的，也正因為如此，當面臨到危機逼近時，會冷靜思考並想出解決辦法，他們將危機視為是一種挑戰，一心只想破關，解鎖成就，對於水瓶來說，這是讓自己再進步的動力，有危機才有轉機，可說是人生不可或缺的橋段。

▍第三名：射手座

射手座生來就有著靈活頭腦，遇上危機能臨危不亂，依然保持著平時的優雅模樣，在各種壓力之下，射手那急中生智的能力會被激發出來，加上懂得掌握自己的強項，不僅突破困境，更讓自己靠著一股沖勁飛得更高、跳得更遠，同時自身也不斷成長。

▍第二名：雙魚座

雙魚座外表雖看似脆弱、容易受傷害，但心理素質其實相當強大，由於不想承受危機所帶來的痛苦後果，會想盡辦法地扭轉局勢，他們有著敏捷的思維反應能力，擅長變通，當走到死角也能快速地轉彎逃脫，在最短時間內思考出因應對策，加上雙魚對自己有絕對自信，可以打出一場漂亮勝仗。

▍第一名：天蠍座

天蠍座天生具有強大的野心，為了要達成目的會使出渾身解數，而且最厲害的是他們能屈能伸的性格，在面對危機時，願意放下身段求助他人，並沉著應對，絕不退步，利用與生俱來的聰明才智，以及廣大人脈的相助，將劣勢逆轉為優勢，每一次的危機都讓他們變得更加成長。