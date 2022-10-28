貓熊團團8月出現癲癇症狀，近期接受檢查發現腦部病變，病情急轉直下。台北市政府為此尋求大陸專家來台協助，今獲農委會回函同意。中央流行疫情指揮中心表示，大陸專家來台後若無症狀，只要2日內快篩陰性即可到動物園協助。

因應團團病情，台北市立動物園近期宣布對團團採取舒緩治療，北市府也與農委會纖細，盼邀請大陸貓熊專家來台協助。農委會主委陳吉仲今表示，已在上午回函同意。

對於大陸專家的入境，指揮中心莊人祥今表示，可採取「0+7」自主防疫，只要沒有症狀，且2日內快篩陰性，就可以到動物園協助。