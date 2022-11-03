民進黨在選舉的最後衝刺階段，竟拋出反黑金訴求。姑且不論同樣黑影幢幢的民進黨打出此牌是否具有說服力，選戰軸線突然急轉，恐怕更與「抗中保台牌」的失靈有關。為了扭轉選情不力的現況，不得不另闢戰場點火加溫。只是這搖擺的戰略，卻更曝露出民進黨執政下自身的短處，讓搖搖欲墜的選情，雪上加霜！

2020年，美中對抗與國際局勢的轉變，讓「抗中保台」成為民進黨選舉的勝利方程式。而過去兩年多的疫情，新冠病毒更被貼著「反中」的政治標籤，不僅讓防疫摻雜著濃厚的政治角力味道，更讓台灣內部叢生的問題以及執政表現一直被疫情所掩蓋。

北京因為疫情及清零政策與世隔離，而台灣則利用疫情，在國際上大打防疫牌。隨著俄烏戰爭爆發，讓世界也加速重回民主與集權的冷戰對抗模式。國際友人頻頻到訪，北京的軍演反制，為年底選戰抗中保台的戲碼完美鋪陳。蔡總統更主導將自認有抗中DNA的防疫男主角推上首善之區參選，充分將「抗中」與「防疫」兩個元素融合。

但是讓民進黨意外的是，這個理所當然的勝利方程式，竟然失效，不僅完全激發不起民眾的熱情，甚至民進黨自認占優勢的年輕族群，在這場選戰中同樣難以召喚。

炒作「芒果乾」在地方選舉不容易發酵，或許是個主要的因素，但是疫情突然失控地爆發蔓延，防疫神話的破滅，才真正更打亂了民進黨原先寫好的劇本。陳時中仇恨值暴增，讓他不僅沒辦法成為拉抬整個選戰的火車頭，反而淪為票房毒藥。高端價格的謎團，以及被美、日打臉，讓防疫指揮官人設崩盤，還得靠疫情指揮中心高官裡應外合；而媒體人周玉蔻的亂入，更是提油救火。防疫神話的破滅，率先成為選戰布局的破口。

此外，台灣被進一步推向美中對抗格局下的戰爭前緣，役期將延長，軍購預算不斷膨脹，半導體護國神山甚至被迫分散風險，赴海外設廠；加上美國在阿富汗、烏克蘭的表現，都讓民眾不得不省思兩岸關係繼續惡化的嚴重後果。儘管蔡總統還試圖將選舉結果與國際觀感、是否繼續支持台灣相連結，但是這形同情緒勒索的手法，卻也引起不了共鳴。

反黑金的訴求，不可能成為民進黨選戰的最後主軸。民進黨候選人中，宜蘭的江聰淵、基隆蔡適應，以及英系要角陳明文、台北市的國策顧問黃承國等，都被質疑與黑道關係密切，連小綠的黃國昌都看下去。在新竹棒球場、桃園羽球館，高端疫苗與快篩試劑等採購上，執政黨政商關係錯綜複雜，所費不貲卻品質低落，民眾滿滿問號，檢調卻也無聲無息，只敢大聲說要在藍營執政6縣市積極查賄。這樣子的反黑金，當然理不直，氣不壯！充其量只能用在局部地區的短兵相接。

既然後座力驚人，民進黨為何還願意出此「下策」？只能說他們不是臉皮夠厚，就是抱著死馬當活馬醫，姑且一試的心態吧！

（作者為國家政策研究基金會副研究員）