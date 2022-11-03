中共二十大閉幕後，港股恆生指數跌幅驚人，10月31日收盤價創下2008年金融海嘯以來最低點，甚至低於1997年回歸前。與港股同步下跌的是大陸上證指數，同樣在10月31日當天跌至近2年最低。滬港資本市場的哀鴻遍野，是否是大陸經濟路線大變的先兆？

擠壓金融地產泡沫

滬港股市跌至歷史極值，大陸股民並未等到「國家隊」入場救市的訊號，但另一方面，大陸晶片概念股指數從二十大前的1962點升至2276點，升幅16%最高；軍工概念股指數從1518點升至1734點，升幅14%居次；汽車概念股指數從7538點反彈至7854點，升幅也達到4%。與此同時，德國總理蕭茲訪陸，12名企業家隨行，包括西門子、大眾、巴斯夫、BMW等，製造業巨頭占據半壁江山。這些跡象清楚顯示，北京經濟發展方向悄然轉變。

二十大後北京將以更大決心，致力於經濟「脫虛向實」，擠壓金融地產泡沫，具體而言可細分為兩個面向：一方面在工業領域，民營金融資本如不能支持和服務實體經濟、高端製造業和生態環保，恐淪被淘汰、或被國有資本收編的命運；另一方面在農業領域，「鄉村振興」將被提上更加優先的議事日程，政府角色、國家力量將向農業現代化投入更多資源，大陸農產品產銷「雙軌制」或再現。

早在習近平首個任期，大陸經濟如何避免「脫實向虛」就已經擺上檯面。高層如此重視這個問題，導火線是2015年大陸股災，上證指數半年內狂瀉4成，迫使北京罕見下令公安部派員進駐證監會，以遏制危機。深層原因更複雜、敏感，大陸經濟高速發展30年，在胡溫時期形成既得利益集團，分別擁有房地產、能源、金融、網路巨額股份，加上幾乎每個集團都有「通天」權貴，不僅成為民眾撻伐對象，也被北京視為「動搖國本」的執政威脅。

觀察中共二十大提出的「中國式現代化」路徑，以及自鄧時代就開始堅持的「中國特色社會主義」意識形態，北京的「現代化」，在定義上就與歐美、西方不相同。

引導經濟脫虛向實

西方國家歷史規律證明，當國家經濟繁榮、民間積累財富後，就會出現金融化、財團化現象，接著就會出現各種利益集團和多元政治訴求，這也是歐美民主制度的經濟社會基礎。因此，北京下決心遏制和扭轉經濟「脫實向虛」，引導民間資本回到政府所設定的製造業規畫之下，除了避免經濟「頭重腳輕」的結構性問題外，還有更深層次的政治考量。

從這個角度可以解釋，為何大陸總理李克強屆滿退休、不獲留任政治局常委的原因。李克強任內雖提出「中國製造2025」，但他支持的「互聯網+」政策，掀起大陸民間網路金融資本狂歡，各級政府不得不疲於應付P2P暴雷事件，而他另一項大力推動的城鎮化和棚戶區改造，也令房地產迅速成為經濟支柱產業，1、2線城市的地產金融化，與3、4線城市的新房供應過剩，形成倒掛效應。當自由經濟路線，遇到不完善的法治監管體系，再加上大陸複雜的地方特色，中共決心在二十大做出路線修正。

誠然，過去2年受到疫情衝擊，以及政策有欠配套等問題影響，大陸在金融監管、整頓網路與房地產調控等層面的措施，做法不盡細膩，亦衍生新風險，但總體方向並未發生偏差，關鍵在於能否以最小代價取得最佳成果，以及讓一切監管措施在法律架構下運行並受到充分監督。鄧小平早在1992年南巡講話時曾開示，資本主義可以有計畫，社會主義也可以有市場。

大陸下決心引導經濟「脫虛向實」，是追求永續經濟發展方向，國家力量介入、調控和監管，其目的是維護和完善市場經濟，這才是大陸經濟脫胎換骨、立於不敗之地的關鍵所在。