一名網友表示，在北市信義區看到一位土耳其男子，在路邊擺攤賣手環，價格隨客人心意來給，希望能藉此賺到機票錢，引起網友討論，當地住戶表示，他在疫情爆發之前，就已經滯留在台灣，因此讓不少人擔憂會不會是騙錢的，對此，原PO補充說，當初曾詢問過他機票差多少錢，本想幫他補上的，怎料，對方卻不停婉拒，感覺應該不是貪心要騙錢的人。

一名網友昨在臉書社團《信義區三兩事》上分享，在台北市信義區松山路和忠孝東路口，有一位土耳其男子，稱自己因為新冠肺炎疫情而滯留台灣，因此在路邊擺攤販售自己做的手工手環，顧客隨自己的喜好決定給多少錢，而他則以此來籌機票錢。

貼文引起網友討論，「我感覺看過他很多年，但我很難拿捏1條應該多少錢」、「補充一下，疫情還沒開始前他就滯留了喔（附近住民）」、「天氣越來越冷，希望他有一個安定下來的地方」、「這種天氣，還願意做手作品，想要靠自己活下去，我覺得就很值得鼓勵」、「這種狀況外交部能幫忙嗎？」

另有一名女網友留言表示，她和先生也曾在路上遇過這位土耳其小哥，深聊以後才知道，他在疫情爆發前就在台灣了，後來疫情爆發更難離開，而且他在土耳其當地也沒有家人，所以並不是很想回去的樣子，感覺有點類似無處可歸、對人生沒啥眷戀，本來想替男子介紹工作，但因為對方不會英文而窒礙難行，後來就給了對方一點錢可以去買新衣服，並到旅館裡面洗澡睡覺。

原PO也說，他不認為這個土耳其小哥是壞人，因為他曾詢問過對方，機票錢大約還差多少錢，如果不多的話，本來想說可以幫忙補上，但對方卻不停婉拒，感覺也不是貪心要騙錢的人，而且還說不用幫忙籌錢，也不用幫忙宣傳。所以當初他就當作是日行一善，向他買了3個手環，金額給了自己的誠意價。