受到疫情衝擊，營運受重創的台灣虎航（6757），日前公告今年第三季每股虧損2.54元，累計今年前三季更虧損達6.15元，而台灣虎航於去年底依「寬容措施」向證交所提出上市案，證交所進行超過10個月內審至仍不敢放行，面對虧損持續擴大，上市案恐落空。

台灣虎航目前資本額為40億元，華航是最大股東、持股達78.41％。台灣虎航今（9）日在興櫃收28.7元上漲1.16％，收盤均價28.48元，近年來虧損累累，股價卻高於母公司華航今天收在17.7元、小漲0.57％。

台灣虎航2021年每股虧損7.19元、2020年每股虧損6.45元，2019年及2018年則都出現大賺，每股各賺4.04元及4.91元，但近二年疫情打亂了台灣虎航的營運，今年第三年大虧。

台灣虎航是去年12月28日、趕在年底之前向證交所申請上市，當時因市況不佳，證交所祭出「寬容措施」，台灣虎航趕在年底前提出，但證交所破紀錄，長達10個月的內審至今未送上市審議委員會，據了解，因台灣虎航大幅虧損，上市案應是過不了關了，台灣虎航可能會在日內自行撤件。