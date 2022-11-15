劍湖山（5701）受惠疫情趨穩、暑期旺季及國旅補助，助攻第三季合併營收1.81億元，季增近3.34倍、年增達4.21倍，稅後純益0.23億元、EPS 0.08元，年增137％，單季虧轉盈、終止連七季虧損！劍湖山15日收盤價3.02元，漲幅達4.13％。

不過，劍湖山目前實收資本額29.67億元，截至2021年底，累積虧損已達23.66億元。劍湖山為改善財務結構、健全未來營運發展，日前董事會已決議辦理減資17.67億元、約59.56％彌補累積虧損，預計明年1月6日召開股東臨時會，屆時一旦通過減資案，實收資本額將自29.67億元降至12億元。

劍湖山前三季合併營收3.39億元、年增率達83.2％，營業虧損0.3億元，年減達77％，為近17年同期表現最佳；稅後淨損0.69億元、每股淨損0.23元，虧損金額較去年同期的1.42億元，年減達51.2％。

劍湖山目前營運主體，包括劍湖山世界主題樂園及劍湖山渡假大飯店，去年受疫情三級警戒衝擊，主題樂園於5月中至7月中首度暫停營業，比較基期較低；今年在疫情相對趨穩，且暑期旺季及國旅補助同步挹注下，帶動第三季虧轉盈、前三季虧損降至近17年最低。