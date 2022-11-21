因新冠疫情升溫，在中國大陸傳出已經關閉多所學校並開始在家上課後，日股因擔心會進一步影響到經濟成長，故21日出現整理格局。早盤結束時，日經指數收27,871.09點，跌28.68點或0.1%。東證收1,967.16點，微漲0.13點。

目前從河南中部的鄭州到重慶，都有傳出新冠災情。中國大陸20日單日有26,824位新病例，接近4月高峰期的數字。同時，也發生當地自5月底以來，首次又有疫歿者出現。

專家學者預估，中國大陸到明年下半年可望不再實施嚴格的零容忍政策，故從流行病角度或政治局勢來看，目前北京政府還沒有準備好重新開放。況且，一旦大幅鬆綁，也需要民眾有一定比例的疫苗接種率才行。

盤面上比較抗跌的族群是以貿易為主的各大商社，因為股神巴菲特提高手中持股比例。三菱商事從5.04%增至6.59%，三井物產從5.03%增至6.62%，伊藤忠商事從5.02%增至6.21%，丸紅從5.06%增至6.75%，住友商事也從5.04%增至6.57%。因此，這些日商盤中一度還逆勢上漲逾2%。

其它大型類股漲跌互見，迅銷跌0.07%，軟銀跌0.25%，半導體的東京威力科創漲0.63%，愛德萬測試也漲1.67%。