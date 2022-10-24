行政院國家搜救指揮中心為表揚救災救難英勇事蹟，及樹立搜救典範形象，主任蕭煥章今於新北市彭園新店館舉行公開表揚活動，20人獲獎，除了14名因「實際執行搜救任務」有功，還有4名因「指揮調度搜救任務」及2名「辦理搜救相關業務」有功而獲獎。

消防署表示，這些英雄來自陸、海、空等不同領域，平時在各自工作崗位上默默奉獻，帶給民眾希望，由於表現優異經由機關推選及學者專家媒體選拔，方能脫穎而出，獲此殊榮。

消防署指出，多年來政府為提升救援緊急應變能力，並縮短搜救時間，不斷檢討改進，成功整合各搜救單位的救援能量，搜救的成效有目共睹，也深獲社會大眾肯定，然而這些救援績效，都是各單位同仁努力付出得來的，搜救人員常常在天候不佳、地形及環境惡劣的情況下，冒險犯難，專業救援能力日益精進，才能守護民眾的生命安全。

消防署說，近年台灣天氣受全球暖化和氣候變遷的影響，劇烈的天氣變化經常衍生複合性災害，搜救人員面臨的挑戰也日益嚴峻，政府為提升整體防救災能量，不斷投入資源經費，逐步強化國家搜救能量，例如交通部航港局推動的「智慧航安資訊平臺系統」、國搜中心規劃的「智慧搜救派遣系統」，以及海巡署正在執行的「籌建海巡艦艇發展計畫」等，保護民眾也確保救災人員生命安全。

蕭煥章也在表揚活動上期勉，平日就要做好完善防救災整體規畫，熟悉各項緊急救援程序，加強整備各項防災作為，才能處理瞬息萬變的災害應變工作，使民眾能夠免於恐懼，平安生活。