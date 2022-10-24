新北市消防局辦理重型搜救醫療組訓練。（新北市消防局提供）

新北市消防局快搜部隊為國家級重型搜救隊，醫療組能量國內首屈一指，包括醫師、護理師及高級救護技術員，更全國首創可攜帶管制藥物及醫療器械進入災區災急救處置。為持續提升醫療組能力，於10月22日起分階段辦理為期9天的重型搜救醫療組訓練，除特搜人員外，另有5名醫師、3名獸醫師及21名護理師參訓。

過去高級救護員受限於沒有醫囑，無法使用管制藥物或執行更進階醫療處置，對搜救隊伍成員的健康評估能力亦有限，故新北市消防局開始招募有意願的醫護人員加入特搜隊，以「我們醫護人員不前進熱區，誰來前進」為招募主軸，從最開始僅有2名醫師，現今已有16名醫師可在災害發生時配合徵召前往災區。

此外，新北市消防局2021年底與新北市立聯合醫院三重院區簽署MOU，可至醫院領取管制藥物及傷口縫合器械、插胸管器械至災害現場急救處置，同時為能即時配合國際人道救援任務，於今年獲衛生福利部同意，取得可攜帶藥品、管制藥品及醫療器材出國的通關公文，每個過程皆為新北市快搜部隊的重要里程碑。

為持續強化特搜隊醫療組能力及動員能量，同時照顧搜救隊員及搜救犬，於10月22日起分三階段辦理訓練，聘請亞東醫院范傑閔、夏肇聰醫師及台北慈濟醫院陳玉龍醫師擔任師資，並結合台灣工作犬發展協會及新北市左岸動物醫院，增加搜救犬醫療課程，培育隨隊獸醫師。

新北市消防局長黃德清表示，此次特搜及醫療跨領域合作訓練，期許有朝一日新北市快搜部隊能有災害現場進行外科手術能力，挽救更多災區人命。