大陸江蘇一名醫師娘日前捉姦老公和女護理師車震，氣得前往老公任職的醫院前拉紅布條「提親納妾」，霸氣行徑引來無數網友大讚「這手段高明，比那些當街撕打的更狠」。

綜合陸媒報導，事件發生在江蘇省徐州市的新沂市中醫醫院門口，本月24日上午突然出現3名黑衣人拉起紅布條，上面寫著「普外科護士王○深愛我夫，作為正妻，特來提親納妾！」高調舉動引起路過民眾圍觀。

原來拉布條的其中一人是醫師娘，不滿老公外遇醫院裡的一名王姓護理師，更當場抓包兩人深夜在醫院停車場幽會，光著下身在車內『互舔』，過程全被正宮拍下，影片曝光後不斷在網路瘋傳。

網友們看了影片後，對於正宮的霸氣行徑十分讚賞，紛紛留言直呼「這才是正妻」、「整個醫院都被羞辱了」、「這手段高明，比那些當街撕打的更狠」；還有人出言調侃「貴院真亂」、「恭喜貴院王護士被納為小妾」。不過目前院方並未對此做出回應。