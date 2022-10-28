近來台灣新冠肺炎疫情雖然稍稍趨緩，但指揮中心仍呼籲不能掉以輕心，推測冬季可能又會有一陣確診潮。而由徐乃麟等人主持的《醫師好辣》，DJ圓圓最近在節目中自曝兩度確診，更扯的是她自稱現在在流感末端，仍有些沙啞不舒服，捨不得放棄通告費所以還是來錄影，讓徐乃麟一度變臉說：「怎麼還來？」

近日，徐乃麟和嚴立婷在《醫師好辣》中聊到秋冬季由於氣候多變化，相當容易生病，至今台灣還有一部分人尚未確診新冠肺炎，嚴立婷逗趣介紹當天到場的醫生群都是「天選之人」，還沒罹患過新冠肺炎，家醫科醫師黃彗倫則表示自己不敢承擔這個封號，常有患者來找他，自稱家裡所有人都中，只有他還沒生病，黃彗倫認為其實不太可能，指出可能是篩的時間點不對，或是做快篩時篩錯位置，才會以為自己沒生病。

女星得流感低燒.喉嚨痛還上節目？乃哥怒：別來錄影！【#醫師好辣】20221026 part3 EP1438 黃彗倫 圓圓

除此之外，黃彗倫分享在他們醫院真的有位真實的「天選之人」護理師，做過26次PCR依舊是陰性，而且還是給醫生做的PCR，不太可能有篩檢位置錯誤的問題，更厲害的是這位護理師至今一支疫苗都沒打，她解釋自己是某年打過流感疫苗發低燒3個月、暈了半年，知道自己對疫苗容易反應不適，才決定不打新冠肺炎疫苗，以免出現更嚴重的反應，但更值得讚揚的是她除了體質外，對日常的防疫措施相當注重，黃彗倫說：「所以我覺得所謂天選之人，其實是她真的對自己的防護非常非常小心。」

之後，DJ圓圓分享自己曾兩度確診，去年到上海工作5天，光隔離就超過49天，當時她也是全身包緊緊，接著她撕掉旁邊的介紹牌，自稱目前得到流感，昨天還有點發燒、喉嚨痛的症狀，令身旁的來賓、主持人都立刻退了好幾步，氣問她：「為什麼還可以來錄影？」

圓圓自稱捨不得通告費，嚴立婷則要求製作人要慎選來賓，圓圓透露自己的症狀就是喉嚨比一般的感冒還要更痛，有點像「類確診」，強調現在已經好了，但聲音仍有點沙啞，昨天有點發低燒，然而她有一直做快篩，表示罹患的絕對不是新冠肺炎，而圓圓身旁的陳艾熙見此「眼神死」，坦言已經錄影1個多小時，現在再防範好像已經沒用了。