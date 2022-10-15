女星嚴立婷當年以「新光三越美少女冠軍」出道，之後嫁給張智峰，婚後育有1子1女，而她的甜美外型加上直率性格吸引不少粉絲關注，近年活躍於主持圈中。昨（14）日晚上，她在臉書發文怒斥「我要滅你九族」，誰料貼文PO出後，竟然被臉書封鎖下架，讓她相當無奈。

昨（14）日晚上，嚴立婷在臉書寫下「有種來咬我啊！！咬一個四歲孩子算什麼英雄！！我要滅你九族。」一字一句表露出身為人母的怒火，並曬出她的4歲小女兒手部被蚊子叮咬到紅腫的照片，讓她看在眼哩，痛在心裡。

誰料，在該篇文章貼出沒多久竟慘遭臉書封鎖、消失。嚴立婷今（15）日發文表示「昨天我女兒被蚊子咬的文章，被臉書鎖起來了，說我涉及暴力，誅蚊子九族哪裡錯了。」話語中，頗有想翻白眼的衝動。

嚴立婷表示文章被鎖了。（圖／翻攝自嚴立婷臉書）

貼文PO出後，引爆網友笑點，紛紛開玩笑地留言表示「現在蚊子都比人還有人權」、「可見這蚊子背後勢力強大，一般百姓惹不起的」、「被動保檢舉」、「在蚊子的世界，的確是攸關生死的」、「臉書沒溫度！不懂媽媽的心」、「只能說來1隻殺1隻來兩隻殺一雙。」也有熱心網友提醒，臉書貼文只偵測文字，貼文中只要出現「誅九族」就會被鎖，下次需要用詞委婉一點才行。