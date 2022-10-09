「1126挺善良！」國民黨桃園市長參選人張善政今天和總統府前副祕書長在臉書開直播，羅智強許下國慶願望，呼籲民眾11月26日投票日一起挺「善良」，把抹煞台灣善良的民進黨政府換掉。

張善政詢問羅智強，很多人都說張善政不用力攻擊。羅智強說，張善政對人是菩薩心腸，但對公共事務是雷霆手段。羅智強認為，張善政對政務上魄力、執行力無庸置疑，但對人的事情，個性是寬容。

羅智強說，雖然張善政個性寬容，但是民進黨不是只打張善政，農委會研究案把宏碁也扯進去，打國民黨台北市長參選人蔣萬安，卻把爸爸及不相關人也扯進去。打民眾黨新竹市長參選人高虹安也不是只打她，連老師牽進去，根本是株連九族。羅智強說，我們有自己做事的原則跟態度，選舉不用也不可能勉強。他認為，選舉有攻有防，但也有人可以扮演戰神，這就是團隊分工，因此覺得沒有佛不佛的問題。他也說，張善政就是張善政，把自己原則扮演好就好。

張善政則說，個人很深感觸，這場選舉就是挺善良、反惡霸選舉，呼籲民眾1126一起站出來投票挺善良。張善政提到，挺善良在民進黨惡霸下真的不容易，且不能只靠張善政、羅智強，每個人都有守護善良的責任跟義務。

對於10日國慶日，羅智強說，慶祝中華民國生日快樂，他也許願讓台灣好人可以出頭，政治可以善良，呼籲1126挺善良。張善政也說，請大家一起捍衛台灣善良，1126把台灣善良都抹煞的民進黨政府換掉。

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