現今外送平台使用率越來越高，許多人為了求方便，不必出門只需要一台手機，就能夠吃到美食，但外送員與顧客的糾紛似乎時常發生，近日就有一名外送員透露，有次幫客人送餐時，訂單上的備註讓他直接看了一肚子火，並決定直接轉單。

一名外送員抱怨客人備註要求爬上5樓，讓他氣炸。（圖／翻攝自臉書外送員的奇聞怪事）

一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，近日接到一張無接觸訂單，而起初訂單上只寫著門牌號碼，之後卻又在備註中寫上自己住五樓，要外送員爬樓梯送上去，並說東西放地上就好，原PO看了直接回客服「消費者問題-錯誤的地址/定位錯誤」，表示不想被騙爬五樓，不解為什麼不一開始就把樓層寫進地址。

外送員與顧客時常發生衝突。（圖/翻攝自中時新聞網）

此貼文發出後，許多同業紛紛留言表示：「還有很多連備註都沒有，到了打給他才說可以幫我送上來嗎，我都直接不客氣回他你又沒寫樓層」、「其實我也很討厭樓層打在備註上的！地址打個樓層有很困難嗎」、「現在很多不寫的，還有抵達後，才傳訊息給你，說他確診的…」，但也有許多消費者認為「不想爬樓到底為啥會當外送員，百思不得解」、「一般消費者根本不知道你們什麼取餐後才會看到備註」、「幹嘛跟錢過不去呢，都已經到地點了」，各行各業都有自己辛苦的地方，雙方多讓一步，衝突也能減少許多。