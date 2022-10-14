隨著科技日新月異，許多舊時代的產物漸漸成了乏人問津的商品，一名日本網友日前分享了一項懷舊神物，若不是一定年紀以上的民眾肯定看不懂背後用途，畫面曝光後隨即掀起眾人熱議。

根據日本媒體「FUNDO」報導，推特帳號「@Nayuho6866」的日本網友透露，最近從老家翻出一個透明的塑膠盒子，上下兩邊寫著「出租OK！」等說明文字，讓他忍不住打趣笑說，如果不是年齡在某世代以上的人，恐怕認不出這是什麼樣的盒子。

事實上，這個「懷舊神物」是過去用來收納租借錄影帶的透明盒子，當串流影音和DVD出現之前，人們若想收看電影或戲劇節目時，往往都需要透過租借錄影帶才能播放。換句話說，對於出生在身處DVD時代的年輕人而言，自然不認識錄影帶的樣子，更何況是租借過錄影帶。

照片曝光後隨即勾起上萬網友回憶，紛紛留言直呼「居然是錄影帶！好懷念啊」、「小時候經常去借過」、「好懷念把帶子捲回來的時候」；不過也有人調侃，考慮到DVD出現的時間，從租借的錄影帶到現在已經過去大約20年，滯納金應該是一個天文數字，「這該不會是借了一直沒還的片子吧」、「請支付延遲租借費用」。