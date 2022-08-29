最近懷舊成為新流行，王心凌靠著一曲「愛你」在大陸綜藝節目《乘風破浪的姐姐》異軍突起，漲粉1200萬人；而蘇有朋在姐妹節目《披荊斬棘的哥哥》也同樣引起關注，蘇有朋唱著「紅蜻蜓」，不敢相信他已經48歲。週六聽趙傳台北演唱會，他唱起「我終於失去了你」，聲音乾淨一如當年，台下觀眾默默拭淚，也許是想起自己的青春。

其實韓劇也有一波懷舊風，就像韓劇《了解的不多也無妨，是一家人》，劇中60多歲的爸爸獨自爬山摔傷了腦袋，醒來以為自己才22歲，剛跟心儀的女孩成家，即將當爸爸，渾然不知自己的三個小孩早已成年。他緊張萬分，對眼前世界極度陌生，只認得出老婆還有一點點當年模樣，因此去任何地方都緊緊牢牢地牽著老婆的手，只記得兩人當時甜蜜的新婚生活。二女兒靈機一動，帶他去唱KTV，他開心地唱著自己年代的流行民謠，開心快活得像個年輕人，記憶雖然沒恢復，卻讓女兒感受到爸爸真的不是一生下來就這麼老，真的曾經青春過。

音樂擁有的力量不光是音樂本身，還混合聽眾當年的記憶。就像劇中爸爸是名卡車司機，在車上反覆聽著他最愛的民謠，可是開卡車逢年過節生意特別好，代價是失去家庭生活，夫妻兩人有話想說，卻總說不出口，一直強壓著，一點小事就能引爆火藥，直到感情崩壞。兩人嘴上都說要「卒婚」，早忘了當年決定結婚、彼此託付終身的心情。

可是22歲的腦子裡只記得美好的當初，這40年恩怨都消失了，60多歲的妻子看著老公做出22歲的噘嘴裝委屈表情，心中百感雜陳，她也曾經是個文青女孩，但歲月這把殺豬刀殺光了他們的浪漫與感受，她狠下心還是要卒婚，讓一家五口必須面對「了解的不多」的家人真實狀況。

歲月很尖銳的在他們這家人身上穿刺拖拉，讓他們不能假裝沒事，但又溫厚的給予撫平傷口的機會，經過這番折騰，拆除偽裝，終於讓心靈更靠近。

以前看懷舊無感，非要過4、50歲，才懂。過去的少女少男現在多半有家有子，肚子有了肥油，肩上有了重擔，連笑起來都社會化了，而適時出現的王心凌、蘇有朋，就像是韓劇的「絕招」失憶，讓歌迷們忘了偽裝，挖出深埋在心底的青春。

趙傳則是另一種情懷，1990年時他在《我是一隻小小鳥》專輯最後一首歌唱著「也許有一天，我老得不能唱、也走不動，我也將為你獻上最真摯的笑容」，感覺只是客套；到了2022年，卻成為即期支票。看著兩岸關係這麼緊張，這首《給所有知道我名字的人》卻出現在《乘風破浪的姐姐》歌單中，也許，王心凌、蘇有朋加上台灣的流行音樂，能讓兩岸喚醒記憶，想起我們並沒有這麼陌生。（作者為作家）