看破手腳？衛福部前部長陳時中辭職投入台北市長選戰，但疫情中心指揮官任內的言行讓他有不少爭議性。媒體人謝寒冰今(29日)在《大新聞大爆卦》節目指出，陳時中有點像2014年國民黨台北市長候選人連勝文，想盡各種辦法吸引年輕人選票卻沒效；加上他從指揮官切換成參選人角色，曝露出EQ很低容易失言的缺點，對台北市政的擘畫又不得其法，因防疫累積的台北市民仇恨值又高，恐難拿到比基本盤更多的選票。

謝寒冰表示，「陳時中其實我覺得他現在急了，他現在的狀況有點像當年的連勝文。連勝文打到一半的時候，發現他抓不到年輕人的票，他不知道怎麼開拓票源。所以那時候連勝文不是弄了一大堆年輕人的東西，什麼一直玩、一直玩，搞了一大堆廣告，又去夜市做了一大堆東西，沒效！」

「完全沒有辦法產生認同感，然後就輸掉了。」謝寒冰說，「陳時中現在他知道麻煩大了，為什麼？他沒有想到，第一個，台北市民對他的仇恨感其實很深的，我覺得他已經感受到了。因為你看，陳時中民調最高是什麼時候？他宣布要參選那一天，之後民調就一直起不來，也沒有掉下去很多，但是也拉不太起來。」

謝寒冰指出，「當發現他沒有辦法拓展票源，只有民進黨的基本盤會支持，他拚命想要開拓票源，所以就用力去嘗試什麼一日gay吧、一日什麼碗糕，搞這些東西。老實講，你如果真的對這些東西有想法，去，也許會讓人家產生認同感；那如果只是去摸一下，被人家親個耳朵，或跟人家抱一下，同志就會對你產生認同感嗎？這是非常荒唐的，你會不會太小看同志了？你真的認為同志認為『只要你讓我舔一下，我就投你』嗎？」

「同志只是有一群人，他的性向跟其他人不太一樣，但其他方面就跟正常人一樣啊。」謝寒冰強調，「他們有自己的想法，每個人有每個人支持的對象，這些人都不是你隨便做個什麼動作，人又不是白痴，你隨便做兩個動作就會支持你。陳時中現在最麻煩的是，他自己仇恨值很高，然後現在民進黨也沒辦法幫他，因為論文門讓整個民進黨的誠信往下掉，所以民進黨的奧援對他也無效，蔡英文來甚至對他可能是負分的。」

謝寒冰表示，「所以他現在必須要自己去開拓票源，問題來了，他現在不是防疫中心指揮官，所以他現在被記者堵麥，平均每兩、三句話就會見笑轉生氣，常常突然間嗆回去或幹嘛，因為過去他在防疫指揮中心被保護得很好，頤指氣使，問他不喜歡聽的記者大概下一場就不見了。現在情況完全不一樣，你出來跑行程，必須要依賴這些媒體，這種狀況下你會發覺，這個人其實EQ很低，除了幹話什麼都不會講，然後對市政的擘畫完全沒轍。」

「都在亂扯，要不然就是複製貼上。」謝寒冰說，「他現在已經慌到又去講社會住宅，拜託你，蔡英文6年前答應我們的20萬社會住宅，請問一下，現在有2千戶沒有？跳票6年的東西，你告訴我你當台北市長就可以弄？他這兩天竟然在指責蔣萬安說『有權力都不會用』，那你在告訴我們說，你當防疫中心指揮官，跋扈、囂張、把所有事情全部掩蓋，你最會用權力？台北市民就要選你嗎？選你不就跟選個皇帝沒什麼兩樣？」