民進黨台北市長參選人陳時中日前發布未來北市公廁廣設免治馬桶政見，但宣傳片遭網友罵爆；宜蘭前代理縣長陳金德今（4日）中午在臉書發文，「你可以不支持陳時中，但是請你一定要支持免治馬桶」，文中有提及到，他擔任代理縣長期間有推動縣內國中小廁所裝設免治馬桶，因時間因素沒完成，感到可惜。

針對陳時中的公廁政見，陳金德今在臉書PO文，說「你可以不支持陳時中。但是，請你一定要支持免治馬桶」，質疑雙北環保局說經費龐大，且維護困難不可行？他舉了幾個例子表示，維護不困難。

陳金德分享，幾年前在北海道小樽車站如廁時，旁邊一位男士上完洗手間後，清掃阿姨即戴著橡膠手套上前清理；在成田機場的廁所洗手台上，放著卡片清楚註明排班清潔人員的名字、電話，直言「這就是維護，不困難」。

他提到，台灣中油加油站全面裝設免治馬桶，並在馬桶旁加裝可清洗的噴水管；中油同仁説，附近鄰居不在家上廁所，天天跑去加油站上，陳表示「那是他們的榮耀」，並指台北市林森北路加油站仍是最受計程車穩將青睞的加油站。

陳指出，60年前蘇澳的漁村，廚房旁放置尿桶，豬舍旁有糞坑且沒有衞生紙，用的是黃槿花葉、竹片、香腳，國中時到同學家第一次看到馬桶還不會用。他說，45歲以前因廔管手術治療4次，直呼「那真是痛啊」，從此如廁後一定洗澡、用免治馬桶。

他表示，擔任代理縣長期間推動宜蘭縣國中小廁所裝設免治馬桶，因時間因素沒有完成，感到非常可惜。所以陳說，大家每天都要上廁所，廁所的清潔、身體的清洗，不能小事視之！公廁的清潔維護、加裝免治馬桶是好事，也是文明進步的歷程，不要因為選舉就反對。