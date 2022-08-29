民進黨台北市長參選人陳時中28日宣布居住政策，端牛肉喊出「興建社宅4萬戶」、「包租代管1.5萬戶」，另外還有社宅租金調降、租金補貼等4政見，他還大批台北市長柯文哲社宅興建跳票。PTT鄉民傻眼喊：「確定要打這個？」、「考零分的問考第一的怎麼沒拿滿分」。

陳時中喊出口號「台北安居123，挺樂齡、撐青年、助弱勢」，提出4大居住政策，其中第一項「興建社會住宅4萬戶」，他設立社會住宅興建6%、約需要5萬7000戶，對比目前數量約還需要4萬戶，因此他承諾在任期內會達到這個國際水平。第二，「包租代管1.5萬戶」，目前包租代管已有5千戶，未來一年2500戶，總計可達1.5萬戶，此外，政府也會直接向民間包租2000戶，不用透過業者，政府能直接提供給弱勢租屋不易、緊急需求者等。

陳時中提到，柯文哲上任8年提出社宅建造5%目標，前面積極實現政策，但2020年開始在副市長黃珊珊就任後驟降，決標僅有131戶，讓管碧玲就酸「社宅是刪了又刪」，而面對外界提出如何超越柯文哲，陳時中說也許柯市府政策有大轉變，不然前後執行有落差，另外或許黃副市長認為租金補貼就足以因應社會住宅需要，不過他不這麼認為，而是覺得社會住宅就是社會住宅，如何挺青年是非常重要的步驟，因此會朝6%的目標前進。

鄉民表示：「確定要打這個？」、「只有陳時中才能超越民進黨」、「確定要打社宅齁，等等迴力鏢會插滿」、「一開口就唬爛，先說貴黨當年社會住宅承諾啊」、「說個笑話：dpp跟人談社會住宅」、「什麼都沒蓋的噴蓋最多的」、「陳時中真的很敢講」、「另外房市三箭？怎好意思出來說社會住宅」、「考零分的問考第一的怎麼沒拿滿分」、「打柯社宅要確定捏」、「這個黨都把年輕人當韭菜割，新韭菜都還未長就要再割一次？」

還有人酸，「看看ee的社宅數」、「原來在嘴總統」、「標準政客一枚，你們中央6年蓋幾戶了」、「吊車尾笑第一名」、「自己要蓋的只有1萬出頭戶，硬要講四萬戶」、「陳時中，你的上司蔡EE跟蘇貞昌在後面很火」、「罵人家然後把前任努力來的納為政見，真的很棒」、「說個笑話，民進黨嘴柯文哲社宅數字」、「自己有什麼洞就一直打？」、「房市三箭在哪裡」、「草包不知道中央的社宅政策是笑話嗎」。