民進黨台北市長候選人陳時中推出公廁廣設免治馬桶政策，宣傳影片中卻出現「偷窺」橋段引起爭議，影片緊急下架後，陳時中今（4）日出面致歉滅火，就有網友針對此事討論，認為陳時中親自拍攝，卻未能察覺腳本問題，顯示判斷能力不足。

一名網友在PTT以「從馬桶看陳時中」發文表示，直言公設廣設免治馬桶的政策很爛，加上宣傳影片拍成偷窺的樣子，「不要跟我說那是競選團隊的點子，陳時中親自下去演那個影片耶，難道他自己完全沒判斷力？」，也認為公廁馬桶這種小事都拿捏不好，對比擔任防疫指揮官領導有方的印象，看來根本原形畢露。

貼文也引起網友共鳴，紛紛留言「有些東西腦袋過一下就知道該不該？合不合？」、「有自己判斷力的人，不會到最推的影片上架後被罵爆才會緊急修改影片」、「真是被看破手腳了」、「就是個傀儡，自己也承認要什麼人設就演給你看」、「這一切就只是被人看破他沒能力又沒主見而已」。

也有人緩頰，認為陳時中是被幕僚所害，「什麼扮萌、去給人熊抱舔耳、跳街舞、偷窺，我想都不是他本人提出的想法，也不是他所想作的」、「我覺得他就只是被人操弄的擺設，口憐啊」、「這種政策，真的不知道他想的還是幕僚想的」、「幕僚跟競選團隊該打屁股、把好好的一個防疫部長弄成這樣子」。

另外免治馬桶政策也遭到不少批評，「換馬桶超沒必要，根本不敢用這種免治馬桶，髒死了」「問題不在設置，問題是後續維護根本是天坑，而且有10萬件比這重要的事待改善」、「這跟黃珊珊提的那個讓台北變巴黎有啥不同？都是華而不實、空洞沒實用的政策」、「離人民有夠遠才會提出這種政策」。