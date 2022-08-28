撒幣換聲望？民進黨前立委鄭寶清昨(27日)宣布參選桃園市長，讓選戰成為四腳督格局。PTT有網友談民進黨執政優勢指出，桃園下水道跟汙水工程，甚至捷運綠線，都是在吳志揚任內定案。鄭文燦施政主要靠撒錢辦活動，做的事情並沒有比林智堅強多少。他並抱怨鄭文燦把資源都給了中壢跟青埔吧，欺負桃園區人，間接造成當初鄭寶清落選。

有網友發文附圖表示：「我住桃園快40年，應該可以出來說句話吧？桃園那些下水道跟汙水工程，基本上都是在當初吳志揚定案的BOT汙水廠工程。101年，鄭文燦還在當立委選舉落選人，BOT案汙水下水道工程都是廠商為了拚接管率早點營運，跟鄭文燦市政府有啥關係？」

「另外講捷運工程吧，桃園綠線捷運也是在吳志揚時期定案。」該網友指出，「可行性計畫跟環評都在吳志揚任內通過，馬政府還沒卡桃園綠線的綜合規劃。我桃園在地快四十年，綠線捷運這條路線早就已經炒到爛了，算給鄭文燦也太可笑。鄭文燦後來做的規劃主要是在輕軌啦，效益怎麼樣我就不好說了(笑)。鄭文燦這幾年施政，主要是靠著撒錢辦活動啦，然後撒錢給里長做公關。接續吳志揚的地景節，後來辦農博每年這樣燒幾億，把桃園人當凱子。」

該網友強調，「本來打算要花40億客博會，後來因為疫情才縮減15億。一定會有人反駁說，鄭文燦蓋了很多運動中心啊，那個別說還好一說就笑死人，一個游泳池，兩年修不好，營運設備故障缺失一堆。我有好幾個親戚喜歡運動，本來以為有運動中心很棒，最後還是自己去健身房。 」

「真正桃園市的重大建設，鐵路地下化，一直到今年才開始準備動工。」該網友表示，「他的一套就是發錢，當初一上任先發育兒津貼，然後加碼敬老金，因為對他來講當初勝選真的撿到的，所以想辦法能花錢就撒錢。很多人都說桃園因為他更好，講難聽點，他就跟林智堅做的事情差不多，發錢、辦活動、蓋公園。當初春日路說好鋪平三年不挖，結果春日路真的這幾年沒幾天平過的又塞。也許鄭文燦都把資源都給了中壢跟青埔吧，欺負我們桃園區，這也是鄭寶清為何會落選的間接原因吧？」