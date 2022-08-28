欠缺危機意識？美國眾議院議長裴洛西訪台後，除了引發中共連續多日圍繞台灣海域演習，也讓無人機侵擾我防區空域成為新常態。媒體人羅友志今(28日)在《週末大爆卦》節目中指出，包括美國政治現實主義大師米爾斯海默、季辛吉、葛來儀，還有日本前參議員江口克彥這些鷹派人物，近期都頻頻對台海局勢表達憂心，台灣人實在不宜對危機淺碟無感，盲目跟從蔡政府單邊押寶美國。

羅友志表示，「整個台海局勢，現實主義大師從米爾斯海默到季辛吉，以前美國鷹派的這些學者，尤其你看那個季辛吉，連續2個禮拜上了4個媒體，從華爾街時報到BBC，連英國的媒體都去，他就是帶一個消息：不要再惹中共了！不要把台海危機再加深了。連季辛吉耶，幾十年來冷戰，把台海現狀定位起來。什麼叫現實主義？美國至上嘛！連這種美國至上的人，都已經告訴大家：不要玩了。」

「為什麼，你們看到的是一個無人機的問題。」羅友志說，「可是對這些現實主義大師看來就是：台灣很危險。更不用講葛來儀了啦，葛來儀前陣子講什麼？也一樣嘛：台灣現在是最危險(的地區)。日本的，江口克彥，他也說啊，台灣政府接著要做的一件事就是：思考有沒有流亡政府的可能。這些以前在台海問題上是鷹派的這些人，都發出這些聲音，而我們還在針對無人機問題束手無策，國防部只能在上面粉飾太平。」

羅友志指出，「你說我們台灣，不是集體淺碟嗎？大家拿無人機的影片開玩笑，可是台灣走不出去，不知道台灣處於一個什麼樣的困境。美國軍艦過來，不也就是一種，跳恰恰，你來、我讓，兩邊都在宣傳啦。下禮拜大家討論最多的一定是中美的那個審計監管，這條法令一出來，你一看就知道嘛，兩個在跳恰恰，美國就在宣傳，你看中國就是不敢離開當今最大的資本市場，嚇死了，趕快跟我們簽審計監管，讓我們可以查他們被後的資金。」

「明眼人都知道，那個資金查到背後3分之1啦。」羅友志強調，「中國農民銀行、中國工商銀行，政府的錢，後面斷掉，你不要查，不就是在玩這個嗎？中國大陸也告訴它的企業：我們不要被美國影響，大不了我們到日本去上市。日本到時候敢接嗎？很多問題不是大家想的那麼簡單。」

羅友志表示，「台灣人很淺碟，『我們台灣最棒！一點生變、連鎖反應、全面制變』，這麼簡單、這麼好討論？一分二，好棒，跟不棒？沒有啦，台灣現在真的是非常危險，而真正危險的是，我們當今的領導者蔡英文，是把台灣整個all in押在美國身上，這個才叫危險吶！連中美都在跳恰恰，我們卻跟其中一個『我只跟你跳』，那你不是得罪全舞池的人嗎？」

「我們台灣媒體要清醒，不能只是跟著年輕在淺碟，玩這種遊戲。」羅友志說，「否則台灣現在的狀況，我個人是憂心的，因為大家無感，我覺得那是非常恐怖的。」