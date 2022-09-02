中國大陸無人機騷擾又出新招？金門防衛指揮部表示，今（2）日下午守軍於貴山海灘附近巡查時，發現以垃圾袋包裹之食品，疑似是由已被驅逐的不明無人機投擲。而軍方也透露，包裹內的食品是一顆茶葉蛋和一包榨菜。對此，網友認為，台灣過去曾有人說大陸民眾吃不起茶葉蛋榨菜，因此這次刻意空投這兩項食品示威。而這位大陸民眾也在微博貼出影片，說明他操作無人機的過程和空投茶葉蛋榨菜的原因。

金防部指出，今日11時起迄15時止，於烈嶼地區發現無人機2批2架次，經守軍發射信號彈通傳臨近駐守部隊後，快速飛離進入廈門，金防部將持續保持警戒、嚴密監控。

金防部表示，守軍已通報各據點、單位，持續加強警戒搜索。對於陸區無人機持續挑釁騷擾，甚至以投擲物品危害軍民安全，國軍將依自我防衛原則，採取必要之強力反制措施適處。

網友認為，台灣過去曾有人說大陸民眾吃不起茶葉蛋榨菜，因此這次刻意空投這兩項食品示威。也有網友懷疑，榨菜、茶葉蛋合起來不就是「詐蛋」的諧音？是在惡作劇？若是有民眾或是有心人士，刻意丟土製炸彈製造紛擾，萬一真的爆炸傷人，有可能製造兩岸紛爭。

而這位大陸民眾也在微博貼出影片表示，他是從廈門環海路操作無人機，還附上一封信，上面寫著，因為大陸條件差，吃不起茶葉蛋榨菜，「送給你們，慰問前線守軍」。

（取自微博「泉州機長」）