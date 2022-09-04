民進黨台北市長參選人陳時中昨拋北市公廁全面更換免治馬桶政見，引發廣大討論，國民黨台北市議員游淑慧4日質疑，公廁加裝免治馬桶並非只算馬桶座的錢，而是所有公廁都要大翻新，不然免治馬桶座的電從哪裡來？台北已經常被限電了，更新後增加的電量和電費算誰的？

游淑慧稍早在臉書指出，早上9點不到，她已經準備跑第三個中秋活動，但還是氣得想再講一下免治馬桶的無腦點，「拜託，公廁加裝免治馬桶座不是只算馬桶座的錢，而是所有的公廁都要大翻新，要不然免治馬桶座的電從哪裡來？」

游淑慧質疑，每間廁所都要拉電設插座，公園的、河濱的，整個工程有多大，陳時中是沒上過公廁嗎？另外台北就已經常被限電了，多了1萬4000個免治馬桶用電、用水，不但不環保，增加的電量和電費算誰的？

游進一步質疑，東區許多重要開發案，台電都還沒有同意給電，難道陳時中的馬桶用電是優先產業用電，還揶揄想出這個政見和廣告，我想大腦也免治了，「買馬桶裝的錢，小心也要保密30年。」