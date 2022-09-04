民眾黨台北市議員參選人楊寶楨。（季志翔攝）

民進黨台北市長參選人陳時中推出公廁全面安裝免治馬桶座後，引發廣泛討論，但宣傳片因出現偷窺畫面，導致外界抨擊拿性擾擾當創意。民眾黨發言人楊寶楨直言，「有很多朋友說，他們現在上公廁，都忍不住抬頭看一下，怕到！」「有很多女性假設是有類似遭遇的人，看到影片又有會陰影，這真的不是開玩笑的！」

民眾黨發言人楊寶楨4日在《新聞大白話》笑稱，民進黨只能用「神奇」來形容，不禁想說抓到「臥底」了，因為陳時中團隊真的太奇怪了！

楊寶楨進一步說，陳時中一開始在提政見的時候，提內湖交通被里長洗臉，提大巨蛋要公開透明，都在抄柯文哲的政績。接下來提社宅，民進黨講的洋洋灑灑，但台北市蓋的社宅全台第一，中央蓋了「0」戶。

楊寶楨批評陳時中團隊不認真做功課，看到免治馬桶的影片，「不得了」，犯大錯，朋友都質疑，「他偷窺的畫面是合理的嗎？」「我越看越奇怪，把肉麻當有趣」。

楊寶楨認為，最誇張的地方在於，這個影片出去之前，竟然沒有人覺得奇怪，「刷新我的道德底線」，陳時中到底還要不要選下去？真的擔心他的團隊裡面有臥底。

楊寶楨質疑，「有很多朋友說，他們現在上公廁，都忍不住抬頭看一下，怕到！」有很多女性假設是有類似遭遇的人，看到影片又有會陰影，這真的不是開玩笑的！

陳時中今（4）日上午出席職能治療師2022全國聯合會創會20周年慶祝大會，會後親自為免治馬桶宣傳片爭議表達歉意，澄清團隊絕無騷擾的本意，若讓大家有不舒服的感覺，他還是要表達歉意，同時也和創作團隊傳達修正想法，相關片段已修正作業中。