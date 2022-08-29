星座專家唐綺陽分析8/29~9/4星座運勢，本周即將步入9月，除了五星正在逆行外，水星也要停滯了。水星停滯期間，容易反省及回顧過去，充滿濃厚的懷舊氛圍，留意聯繫上是否有傳遞正確訊息，審視合作關係及合約問題，過往有輕忽之處將一一浮現。

另外，下周一（9月5號）金星將進入處女座，因此本周也是金星獅子衝刺。金星衝刺期間，親子之間相處愉快，能為生活帶來樂趣，對外表與時尚有所追求，想要參與演唱會或大型藝文活動。

重要星象：水星停滯、金星衝刺。

【工作注意：雙子、獅子、處女、雙魚】

雙子：做事態度果斷明確，有助於事情推動

獅子：工作狀態佳，可積極展現創意想法

處女：別自我設限，大膽行事讓人刮目相看

雙魚：工作表現良好，可能遇強人帶來壓力

【桃花注意：巨蟹、天秤、天蠍、射手】

巨蟹：聚少離多，被挑毛病需自我反省

天秤：積極主動點，避免專注工作而疏忽感情

天蠍：個性急躁，讓對方感覺咄咄逼人

射手：留意對話方式，讓對方難以應付

【財運注意：金牛、水瓶】

金牛：改變理財方式，從長計議投資路線

水瓶：嘗試研究新領域，獲得不錯成效

【健康注意：牡羊、摩羯】

牡羊：注意腸胃及消化系統問題

摩羯：面對及根治復發的老毛病