星座專家唐綺陽分析8/29~9/4星座運勢，本周即將步入9月，除了五星正在逆行外，水星也要停滯了。水星停滯期間，容易反省及回顧過去，充滿濃厚的懷舊氛圍，留意聯繫上是否有傳遞正確訊息，審視合作關係及合約問題，過往有輕忽之處將一一浮現。
另外，下周一（9月5號）金星將進入處女座，因此本周也是金星獅子衝刺。金星衝刺期間，親子之間相處愉快，能為生活帶來樂趣，對外表與時尚有所追求，想要參與演唱會或大型藝文活動。
重要星象：水星停滯、金星衝刺。
【工作注意：雙子、獅子、處女、雙魚】
雙子：做事態度果斷明確，有助於事情推動
獅子：工作狀態佳，可積極展現創意想法
處女：別自我設限，大膽行事讓人刮目相看
雙魚：工作表現良好，可能遇強人帶來壓力
【桃花注意：巨蟹、天秤、天蠍、射手】
巨蟹：聚少離多，被挑毛病需自我反省
天秤：積極主動點，避免專注工作而疏忽感情
天蠍：個性急躁，讓對方感覺咄咄逼人
射手：留意對話方式，讓對方難以應付
【財運注意：金牛、水瓶】
金牛：改變理財方式，從長計議投資路線
水瓶：嘗試研究新領域，獲得不錯成效
【健康注意：牡羊、摩羯】
牡羊：注意腸胃及消化系統問題
摩羯：面對及根治復發的老毛病
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