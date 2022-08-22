星座專家唐綺陽分析8/22~8/28星座運勢，本周二（8/23）太陽進處女，能量場開始轉變成任務導向，讓人迫不及待想要投入，眾人也開始討論健康、養生有關的話題。到了周三（8/24）天王星逆行，價值觀容易受到改變，重新檢視過往的花錢及理財習慣；而對水瓶座來說，因為守護星逆行，適合調整低調保守路線。

而周五（8/26）水星從處女移動到天秤，一直待到10月底才離開，這段時間眾人會關注法規及婚姻等相關議題，同時也開始思考與人的合作關係，是否有達到加乘效果。

重要星象：太陽進處女、天王星逆行、水星進天秤

【工作注意：巨蟹、天秤、摩羯、水瓶】

巨蟹：單打獨鬥親力親為，合作注意多溝通

天秤：嘗試接受新提案，帶來新的領悟

摩羯：女性貴人，工作建議值得一聽

水瓶：多勞多得，努力耕耘有所進步

【桃花注意：金牛、處女、天蠍、射手】

金牛：感情方面不如預期，先調整自己吧

處女：對愛情多有幻想，不要想太多了

天蠍：害怕接受自擋桃花，有對象也聚少離多

射手：講究公平感情，過於期待導致有點失落

【財運注意：牡羊、獅子】

牡羊：聰明投資，在金錢方面有收穫

獅子：有升官加薪機會，好好表現把握住

【健康注意：雙子、雙魚】

雙子：小心腦神經衰弱，著重調適心理壓力

雙魚：注意心血管疾病，好好養生避免加重