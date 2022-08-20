想要維持一段感情，那最重要的就是「信任」，當彼此沒有信任後，就會覺得沒有安全感，對另一半產生猜疑，感情危機也隨之而來。而12星座中，剛好就有幾個幾個星座因為缺乏安全感，容易在感情中患得患失，他們一旦察覺到另一半有一點點不對勁，就會用各種手段去試探對方是否真心愛自己，下面就讓我們來看看上榜的是哪些星座吧！

TOP3 巨蟹座

巨蟹座天生敏感又愛多想，是12星座中最玻璃心的星座，他們常常會因為別人不經意的小動作或一句話而感到受傷，在感情中也是如此，他們甚至會為了不讓自己沒安全感，而對另一半設定很多要求和規則，希望可以掌控對方的一切，讓自己安心一點，可是這樣無理取鬧的要求，反而會讓對方覺得他們不被信任，最後被巨蟹患得患失又疑神疑鬼的心理逼瘋，而漸漸走上分手這條路。

巨蟹座個性敏感又玻璃心。(圖/觸mii)

TOP2 雙魚座

雙魚座天生戀愛腦，他們視愛情為一切，需要以愛情來滋養他們的生活，要是沒有了愛情，他們可能還會有點失神。雙魚的戀愛觀其實很簡單，就是全心全意為對方付出，以對方為生活重心，不過常常因為雙魚太過神經質，所以只要一察覺對方哪裡不對勁，他們就會覺得對方是不是不愛了？產生各種猜疑，即使心裡很清楚對方是愛自己的，但是還是會因為沒安全感而懷疑。

雙魚座天生戀愛腦。(圖/觸mii)

TOP1 處女座

處女座是完美主義者，他們做任何事都非常認真，總是以精益求精的態度來要求自己，因此常常陷入自我否定的懷疑。處女在感情上亦是如此，他們一旦愛上一個人，心思就會圍繞著對方，變成一個異常敏感、神經質的處女，認為只要付出一切，對方就會越喜歡他們，甚至還會處處掌控對方，來滿足自己的安全感，但這樣窒息的愛，往往讓另一半受不了，導致彼此最後因為疲累而分開。