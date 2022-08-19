每個人對待感情的方式不盡相同，有些人相當豁達，面對追求者勇敢示愛，就算不來電也不尷尬，不過星座運勢網站《摘星工廠》就指出，如果要向巨蟹、水瓶和白羊座告白的話，就要有被封鎖的心理準備，甚至連朋友也當不成。

▍巨蟹座

巨蟹座很怕跟人家有感情上的糾感，也很怕熱臉貼人家冷屁股，對於喜歡自己，但自己卻不來電的追求者，巨蟹座的態度會相當謹慎，一方面想拒絕，但又會覺得過意不去，擔心傷害到對方而難以啟齒；另一方面又覺得，繼續當朋友只會讓對方懷抱著一絲希望，乾脆早點讓對方認清兩人沒有半點可能的事實，及時止損。

▍水瓶座

水瓶座相當自我，對於自己沒有興趣的對象不會憐花惜玉，反而會覺得相當麻煩，原因在於，就算只是當普通朋友，也要擔心哪天自己的一句話或是表現，會讓對方誤會，給自己帶來困擾，不如快刀斬亂麻不再往來。

▍白羊座

白羊座是個相當怕麻煩的人，對於自己不喜歡，卻又總想引起自己注意的人，白羊座不願意花心思去應對，甚至容易在煩躁的狀態下口出惡言。但其實白羊座也不想傷害到對方，因此最好是眼不見為淨，而這已經是自己認為最有善意的處理方式了。