由國立台北教育大學主辦，國立台北大學創意設計與經營研究所、實踐大學創意產業博士學位學程、中華民國族群與多元文化學會協辦的《文創20：回顧與前瞻》學術論壇暨研討會，9月2日將於國立台北教育大學舉行，透過專題論壇和論文發表，探討目前台灣推動發展文化創意產業現況、困境與未來展望。

主辦單位表示，文化創意產業已成為各國重要的產業政策，國內自2002年起將文創產業發展計畫納入挑戰2008：國家重點發展計畫，迄今已有20年。為檢討過去並展望未來，9月2日於國立台北教育大學舉辦《文創20：回顧與前瞻》學術論壇暨研討會。國立台北教育大學文化創意產業經營學系系主任林義斌表示，本次研討會一方面回顧過去20年成果，也象徵文創2.0的開始，特別感謝文化部的補助與指導，也感謝協辦單位的協助，希望藉此凝聚國內文創產業系所的相關學術力量，共同開創文創產業的下一個20年。

國立台北商業大學創新經營與設計研究所所長陳春富指出，透過此次研討會的徵稿和交流，看到許多學者以商業模式研究為重點，注入文化事業的創新創意思維中，激發許多不同於以往的研究議題。實踐大學創意產業博士學位學程所長謝明宏以「博觀約取、厚積薄發」來形容，他認為雖然台灣文創產業的前20年步調較慢，但每一步都打下良好的基礎，展望未來，透過文創產官學界緊密連結，並與其他領域如科技、環保強化合作，在先前的經驗和底蘊下，期待《文創2.0》可以開創光輝燦爛的一頁。