台南市家庭教育中心4日在民治市政中心南瀛堂辦理「『新』光閃耀－甜蜜蜜家庭日」活動，印尼裔新住民陳凱蒂（右三）帶家人盛裝出席。（張毓翎攝）

台南市家庭教育中心4日在民治市政中心南瀛堂辦理「『新』光閃耀－甜蜜蜜家庭日」活動。（張毓翎攝）

敏惠醫護管理專科幼兒保育科在活動上設攤共襄盛舉。（張毓翎攝）

住在台南的印尼裔新住民陳凱蒂，為彌補在母國沒辦法完成學業的遺憾，婚後1年多便重拾書本，從國小一路向上求學，利用工作之餘念書，歷經20年努力，今年如願大學畢業，她感謝丈夫和孩子的支持、陪伴，4日全家人穿著印尼傳統服飾，領取台南市家庭教育中心的「甜蜜蜜家庭學習楷模獎」，臉上堆滿歡喜的笑容。

台南市家庭教育中心4日在民治市政中心南瀛堂辦理「『新』光閃耀－甜蜜蜜家庭日」活動，陳凱蒂與丈夫陳家耀帶著2個兒子，一家4口身穿印尼傳統服飾出席，特別醒目，而來台22年的陳凱蒂，照顧家庭和工作之餘十分勤學，從剛來台時中文不熟練，到現在能說出一口流利的中文，更如願完成國小、國中、高中到大學學位。

陳凱蒂表示，她在母國還來不及完成學業，離鄉背井來到台灣工作，婚後利用晚上和假日上課、念書，一開始先報名國小成人教育班，讀了幾年，發現課程結束後，只有結業證明，沒辦法拿到畢業證書，所以又報名國小補校重新念起，不間斷地一路往上苦讀，前前後後將近20年，今年拿到大學觀光科系的文憑。

提到求學的心路歷程，她回憶，第一次國小畢業領到畢業證書時，因為知道一切得來不易，覺得很感動，當下還哭成淚人兒，而在拿到人生第一個學歷後，就有動力繼續往上念，如今完成自己的大學夢，現在暫不考慮念研究所，因為2個兒子即將讀大學，現在她要換助兒子完成大學學業。