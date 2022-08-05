民進黨立院總召柯建銘今（5日）上午7時許與美國眾議院議員朴銀珠（Michelle Steel）視訊會議，柯建銘指出，朴銀珠日前提出台灣民主防禦武器租借法案（the Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act），該法案授權美國政府在必要時，可直接租借武器給台灣，以加強我國的防禦能力，更希望該法案能夠得到美國參眾兩院的支持。

柯建銘透過臉書表示，本周除了美國眾議院議長裴洛西以及多位眾議員參訪台灣外，今天上午7時30分，非常榮幸與朴銀珠進行視訊會議，朴議員長年關心台灣與兩岸議題，在擔任眾議員後，不僅多次在國會發言力挺台灣，更敦促拜登政府保障台灣的安全，也極力讚揚台灣的防疫表現，不受中國侵擾。

柯建銘說，朴銀珠日前提出台灣民主防禦武器租借法案，該法案授權美國政府在必要時，可直接租借武器給台灣，以加強我國的防禦能力，同時亦要求美國政府能夠加速對台軍售。

他說，台灣向美國採購武器過程相當繁複，若能夠以租借的方式提供武器，能夠進一步強化台灣的安全，更希望該法案能夠得到美國參眾兩院的支持。朴議員也提到，該法案已經獲得多位共和黨與民主黨議員的連署，盼望能夠盡速排案審查，同時她也致函拜登總統，希望能盡速批准對台灣的軍售案。

柯建銘說還就未來台灣與美國的經濟合作上進行討論，朴議員強烈表達對簽訂台美自由貿易協定以及台灣加入印太經濟架構的支持。