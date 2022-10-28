台東縣消防局建置5G緊急救護資訊系統，結合高級救護隊救護車內的高級急救設備，讓醫生能透過即時影像協助緊急救護，大幅提升患者到院前的存活率。（蔡旻妤攝）

台東縣消防局建置5G緊急救護資訊系統，結合高級救護隊救護車內的高級急救設備，讓醫生能透過即時影像協助緊急救護，大幅提升患者到院前的存活率。（蔡旻妤攝）

台東縣南北端長達176公里，醫療資源集中在市區，緊急救護車程逾1小時。台東縣消防局28日建置5G緊急救護資訊系統，結合高級救護隊救護車內的高級急救設備，讓醫生能透過即時影像協助緊急救護，大幅提升患者到院前的存活率。台東縣消防局救護科長孫揚文說，就像將醫師的眼睛和雙手帶進救護車。

台東地勢狹長，幅員廣闊，僅有1家重症責任醫院，重大傷病患在黃金救援時間內恐無法抵達醫院，平均送醫時間全台最久。台東縣消防局近年來陸續在各鄉鎮成立11支高級救護隊，配備多功能生理監視器、無線超音波、電子影像喉頭鏡等醫療儀器。

透過頭戴式即時影像攝影及5G傳輸，讓救護車變成行動急診室。孫揚文說，當遇到得和時間賽跑的急症時，在病患未到院前，醫院急診醫師已經透過手機或平板收到相關監測資訊，可立即下達醫囑，或通知相關醫療人員待命，「就像把醫生的眼睛、耳朵、雙手帶到現場，如同醫生自己在做處置。」

根據台東縣消防局的統計，2021年包括重大創傷、OHCA等4大急症件數就有1098件，成立高級救護隊及5G傳輸系統後，已把到院前OHCA傷病患的急救成功率從5％提升到33.58％，僅次新北市、榮登全台第2；急性腦中風準確送醫率高達86.7％；護心行動之急性心肌梗塞康復出院率100％；平均餘命近4年增加1.15歲。