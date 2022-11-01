佳里消防救護分隊員陳志林日前接獲急救任務，獲報為民眾呼吸微弱叫不醒，救護地址是太太娘家，火速與同事趕往現場，患者竟是岳父，查看原已無呼吸、脈搏，他立刻施予喉道呼吸道供氧，再轉送醫院，成功搶回一命，消防之友1日前往表揚頒發獎勵金。

54歲賴姓男子是退休警察，女兒是護理師，女婿為消防救護員，賴男原本中風住院半個月，剛痊癒出院，隔天就在家中發生腦溢血，意識不清，女兒一邊施以心肺復甦術急救，一邊要母親打電話報案。

陳志林當天在佳里消防分隊輪值消防救護班，接獲通報急救任務，見地址卻是太太娘家，感覺不對勁，立刻與同事趕赴現場。

陳志林發現患者竟是自己岳父，妻子正在急救，查看已無呼吸心跳，先用儀器建立喉道、呼吸道供氧，再送往佳里奇美醫院急救，終於恢復意識，賴男在女兒與女婿聯手下，成功在鬼門關前將他救回。

賴男出院後，經過3個月的復健，終於恢復肌耐力，獲醫師允許可出門。女婿救岳父傳為佳話，台南市消友會1日針對搶救成功案例頒發獎勵金，他自行開車載著妻、女到佳里消防分隊感謝消防人員。

陳男表示，救人本是消防救護員該做的事，不過可以運用救護技術成功救回岳父，令人振奮與開心。

第3救災救護大隊陳博文大隊長表示，OHCA患者不僅需要消防隊儘速到場急救，更重要的是民眾能把握黃金搶救時間，依照119電話指示實施CPR，減緩缺氧傷害。