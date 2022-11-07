台中市消防局第二大隊進行中級救護技術員複訓教育訓練，結合「魷魚遊戲」，達到寓教於樂效果。（第二大隊提供／陳淑娥台中傳真）

台中市消防局第二大隊7日起辦理中級救護技術員繼續教育訓練，為提升參訓人員學習動力，課程結合高票房影集「魷魚遊戲」劇情，內容包括OHCA呼吸道處置、OHCA三人出勤流程、止血帶操作等，闖關失敗者，懲罰熱舞3分鐘，達到寓教於樂目的。

台中市消防局第二大隊今起辦理為期6天，共3梯次的中級救護技術員複訓教育訓練，由教官翁偉展授課、助教白秉承和李炘庭協助，課程內容包括OHCA呼吸道處置、OHCA三人出勤流程、止血帶操作、斷肢處理、胸痛以及急性腦中風處置等。

教官翁偉展說，他曾看過一家醫院急救招生海報圖片很活潑，心想消防的救護技術員訓練也可設計有趣且實用，讓學員印象更深刻，提升學習興趣，他因此結合高票房影集「魷魚遊戲」6個遊戲，結合救護技術的6個訓練。

為課程訓練搭配，「魷魚遊戲」劇情有6個遊戲，例如劇情第一關是123木頭人，消防隊學員需在指定時間內為傷病患止血，各訓練關卡如果沒通過，教官和助教安排有趣懲罰內容，由學員抽牌，自己抽出不同舞蹈，現場播放歌曲網路影片，受懲罰學員依影片舞蹈熱舞3分鐘，也趁此讓學員動動身體，紓壓筋骨。

第二大隊指出，教官為提升參訓人員學習動力，採取寓教於樂方式，課程結合「魷魚遊戲」劇情內容，讓課程變得活潑生動，不再只是台上教官講，台下學員只是聽而已，而是讓每個人都實際操作，大大提升訓練成效。