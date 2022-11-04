心臟病史證人庭上昏倒無心跳 法警CPR急救將他從鬼門關救回

患有心臟病的一名中年男子，昨晚為竊盜案到橋頭地方法院出庭當證人，未料開庭過程男子疑因彎下腰調整鞋襪後突然昏倒，法警上前發現他失去生命跡象，立即施以CPR，所幸搶救後恢復心跳，經家屬陪同下送往附近醫院治療。

高雄橋頭地院昨天傍晚5時51分審理一起竊盜案，該名53歲男子當證人出席審判程序庭，沒想到就在開庭中他疑似彎下腰要調整鞋襪，卻突然倒地昏倒，當場失去呼吸心跳，現場法警見狀後，馬上對他實施CPR急救，家屬也讓男子服用舌下錠。

經法警持續對男子施作CPR，再加以AED電擊後，經過數分鐘男子終於從鬼門關救回，恢復呼吸心跳，緊急由救護人員陪同家屬送往附近醫院急救。

據悉，該名男子患有心臟病史，且今年6月才實施手術，昨晚突然在法庭上昏倒失去心跳，現場包括書記官及事務官等人協助聯絡救護人員到場現場，法警並於第一時間實施CPR急救，才順利將男子從鬼門關救回。