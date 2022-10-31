韓國著名景點梨泰院29日晚間發生踩踏憾事，截至周日晚上11點整已確認154人死亡以及132人受傷，其中最小的死者年僅16歲而已。事發當時，韓國28歲男星尹弘彬正巧在現場，他在社群平台上坦言自己在對昏迷者進行CPR時，整條巷弄竟只有一個人重新恢復意識。

韓國男星尹弘彬過去以童星身分出道，曾參演過《二樓的惡棍》、《新娘面具》、《人質》等多部作品。近日，他在IG中表示在梨泰院踩踏事件發生時，自己正巧和女友在現場，文中寫到「旁邊的主要道路上也是一團糟，跟女友被不斷推擠，喊了數十次很危險」，並指出「隨著受害者人數增加，無法再將他們送上救護車，只好在巷弄內進行心肺復蘇術。」

尹弘彬表示當時四周都充斥著刺耳的救護車警笛聲，周遭也有許多熱心民眾幫忙施行CPR，耳邊一直傳來「拜託張開眼睛」的呼喊聲。自己也幫著施行20多分鐘的CPR，女友在一旁也幫忙揉腿、胳膊、做人工呼吸，懇切地祈禱著希望這些人能醒來。然而，整條巷弄中，最後僅有一人恢復知覺。

此外，尹弘彬指出「這場災難本有機會可以避免。」他強調在災難發生之前，已有報導指出人潮正在聚集，但警方的人力配置卻不足以應對。尹弘彬坦言他明白警察非常辛苦，但錯誤的安排沒有阻止災難的發生是事實。此外，他也表示會寫這篇文章的原因是「因為我希望不會有任何討論掩蓋故事的本質。」