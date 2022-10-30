10月29日南韓首爾梨泰院舉行萬聖節活動，卻因人潮過多發生大規模踩踏的意外，據當地消防部門證實至少造成154人死亡，103人因事故受傷，確切人數還在統計中。從南韓網友上傳現場的影像，一排藍布蓋著屍體，畫面相當驚悚，不料遇難者中有一位藝人曾參加人氣選秀節目，得年24歲，令許多人驚訝。

人氣選秀節目《PRODUCE 101》第二季中男偶像李智漢俊秀外型讓許多觀眾留下印象，不料李智漢的好友們透過社群平台發出訃聞，證實了李智漢的死訊，訃聞中寫道「智漢離開了這裡去了安詳之處，拜託大家來送智漢最後一程」，出殯日訂於11月1日下午，同時難過透露「為因梨泰院慘事而離去的所有人祈福，雖然無法完全理解家屬們的感受，但還是想表達哀悼之意」，間接承認李智漢是因梨泰院事件喪命。

李智漢曾在《PRODUCE 101》穿著韓服唸出《擁抱太陽的月亮》經典台詞，穿著古裝出場的表現令人印象深刻，不過首輪就被淘汰，當時他的練習生時長是1年11個月，對演戲很有興趣，參加完《PRODUCE 101》第二季後，以演員、模特兒的身分繼續在演藝圈工作，此次不幸喪命，令許多粉絲不勝唏噓。

李智漢的友人公布訃聞。（圖／Instagram截圖）

梨泰院事件發生後，南韓演藝圈眾星紛紛哀悼亡者，偶像劇男神蘇志燮在個人帳號限時動態曬出黑白菊花照，以白底黑字沉重寫下：「對事件被害者致上最深的哀悼。」影后金憓秀利用自己的影響力分享在梨泰院失蹤人口的通報電話及相關資訊，希望家屬能早日找回失蹤的家人，此外先前開心慶祝萬聖節的藝人們也悄悄刪除相關動態，南韓電視台因這起事件將部分綜藝節目暫停播出，改為新聞特報全力報導梨泰院的最新情況。