《PRODUCE 101》第二季出身的男星李智漢，上週六到南韓梨泰院狂歡萬聖節，卻發生嚴重踩踏意外，他卻因救一名受困女童而喪命，得年24歲。李智凱近年才轉往演員的路線發展，生前和女星林秀香拍新戲，31日正好有拍攝行程，對此，林秀香在IG發黑底文不捨哀悼：「昨天本來要跟你拍一整天戲的。」

李智漢生前拍攝的是MBC《木偶的季節》，他在劇中飾演的是林秀香的前男友，該作在悲劇發生後已停拍，對此，林秀香今(1日)在社群對外發聲哀悼，「智漢阿，去好的地方之後要更幸福的生活」，她難過透露，原定10月31日有對手戲，哪知憾事會突然發生，劇組和工作人員震驚到說不出話，她本人更是在李智漢家人前痛哭失聲。

林秀香在IG哀悼送走了一起打拚的同事。(圖/林秀香 IG)

林秀香表示，她知道李智漢花很大精力打磨演技，可惜「你才剛要發光發亮就被無情地帶走，我們只有無盡悲傷、惋惜的心情。」在靈堂有和李智漢的父母見到面後，得知李智漢曾說：「秀香姐姐很照顧我」，不禁淚崩握住李智漢父母的手哭出來：「早知道我就多跟你說幾句加油應援的話，不能好好照顧你，內疚感使我哭了很久」，但林秀香也保證會連李智漢的份一起努力，讓戲劇品質更好。

其實，李智漢到梨泰院參加10萬人潮的萬聖節活動時，本有機會脫生，卻被民眾目擊疑似因幫忙一個女童脫困，而錯失最佳的逃生時機，年輕生命竟在10月29日突然畫下休止符，女童的家屬聽聞此事到靈堂致歉，不過李智漢的父親無法停止難過，不停摸著李智漢的靈堂照痛哭，周圍的家屬無不流下眼淚。