散戶股票交易平台羅賓漢（Robinhood Inc）上季虧損小於市場預期，利率升高為該券商的融資交易業務帶來助益，而市場波動加劇則有助於其股票和期權部門。受此激勵，羅賓漢盤後股價上漲2.63%，報11.70美元。

羅賓漢公布第三季營收為3.61億美元，遠優於市場預估的3.55億美元。由於投資人趁著利率上升重新調整投資組合，第三季選擇權交易收入較前一季成長10%，股票交易收入季增7%，為營收帶來提振。

淨利息收入大幅成長1倍，達到1.28億美元，受惠於旗下Robinhood Gold客戶的保證金年利率急升至5.75%，以及其他客戶的保證金年利率上揚至9.75%。

Robinhood Gold是羅賓漢推出的訂閱服務，提供會員優質的投資功能。

財務長Jason Warnick在財報電話會議上表示，我們預期第四季的淨利息收入將較第三季成長約2500萬美元。

第三季淨損為1.75億美元，較去年同期的13.2億美元大幅收窄。經調整後每股虧損20美分，小於分析師預估的每股虧損31美分。

不過，由於美股暴跌迫使投資人避開其他投機資產，第三季加密貨幣交易收入季減12%，為5100萬美元。一年前同期，其加密貨幣交易收入飆升860%，同樣也達到5100萬美元。

研究公司YipitData分析師Michael Ganian表示，羅賓漢的加密貨幣業務表現優於競爭對手Coinbase，羅賓漢從今年開始搶佔了Coinbase的市占版圖。

這家免佣金的線上券商第三季每月活躍用戶數較前一季下滑，為1220萬個。

去年同期，羅賓漢的每月活躍用戶達到1890萬個，當時其易於上手的界面大受年輕族群歡迎，在疫情高峰期間，宅在家防疫的年輕用戶透過該平台狂炒加密貨幣和GameStop等迷因股。