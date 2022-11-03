韓國梨泰院上月29日發生踩踏意外，死傷慘重引起各界關注，黃小柔在臉書分享該事故勾起可怕回憶，直呼「死亡離我好近」。她今（3日）出席公益活動，表示看見梨泰院新聞畫面時，差點不能呼吸，老公也不准她看相關新聞，心疼她會想起墾丁事件。

黃小柔表示婚前曾去墾丁表演，空擋時和團員們到南灣看煙火，當時人潮多到進退兩難，她還跟大夥走散，「我一個人卡在裡面，真的很像海浪，腳要很有力。」她當時看到一個女生腳軟跌倒，形容如「恐怖片」般驚悚，「我眼睜睜看她一直被踹臉、踹脖子、被踩胸。」表示當下無能為力，只能大喊「有人跌倒了」，所幸有男生用力將跌倒的女生拉起，但黃小柔早已嚇到淚崩，不斷告訴自己要冷靜、不要慌。

她吐露因墾丁事件一度患人群恐懼症，「當時你只要離我太近一段時間，我就會受不了」，花了很久時間才慢慢走出恐懼。她也從小教育3個小孩不要去人多的地方，聽到尖叫聲要提高警覺，所以一家5口假日不大外出，會安排較靜態活動，若要出遊則會選非假日、人潮少的時間，笑說：「剛好全家也蠻配合的，最喜歡找沒有人的地方。」