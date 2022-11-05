男星王柏傑近期因演出《華燈初上》亨利一角，人氣再度飆升，然而劇中他與謝欣穎、修杰楷的三角關係格外受觀眾注目，與謝欣穎更是從戲裡愛到戲外，在2020年大方認愛。昨(4)日王柏傑於限時動態上發出他與一名戴白色口罩的女子合照，也開心寫下「巧遇影后」，不過仔細看發現原來是他的女友謝欣穎，讓網友相當驚喜。

王柏傑昨(4)日在限時動態中發先是發出「巧遇影后」的合影，而原來那位影后就是他的女友謝欣穎，隨後他再貼出兩人的合照，可以看見王柏傑扮著鬼臉，表情相當逗趣，與一旁露出甜美笑容的謝欣穎成對比，相當有趣。

王柏傑先是發現時動態寫下「巧遇影后」。（圖／截圖自王柏傑IG）

然而，謝欣穎也在IG上貼出兩人緊靠在一起的情侶照，而僅寫下：「幹嘛啦」，引發底下網友瘋狂猜測是不是有好消息，連藝人KID也好奇留言：「我就問幹嘛、幹嘛」，黃小柔更直接問道：「準備恭喜了嗎」但雙方都未回應。

事實上，王柏傑與謝欣穎是因拍攝《華燈初上》而認識，但據悉兩人拍攝期間並沒有在一起，而是在殺青後才聯絡，進而開始交往，對於戀情兩人也都不避諱，而謝欣穎也是王柏傑出道以來首度認愛的女友。