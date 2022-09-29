台灣好手王柏融昨天升上一軍，在札幌巨蛋最終戰先發並敲1支安打，且是本季首支長打，而他打擊姿勢微調也引發熱議，昔日教練曾豪駒認為，有的表現就是好的改變，不用去討論是不是動作變了，還是被改動作。

王柏融昨天睽違65天升上一軍，立刻被排進先發打線，擔任指定打擊打第4棒，2打數敲出1支安打，且是支二壘安打，中斷連20打數無安打，但沒獲得第3次打擊機會，在比賽中被換代打退場。

昨天王柏融上場打擊時，外界發現他打擊姿勢跟過往不同，曾豪駒認為，不論是教練指導或是球員自己找尋出來的新姿勢，只要能打得到球就好了，「他用自己最舒適的擊球方式，最後也留下好表現，有打出來信心就會提升，最重要還是球員自己的感覺。」

今年王柏融與火腿續約一年，今天火腿隊做出球員異動，將王柏融等人下放二軍，由於下放二軍需要10天後才能再升一軍，而火腿一軍賽程只到10月2日，也代表王柏融賽季已經結束。僅留下在一軍出賽15場，敲出2支安打、打擊率0.063的成績。

外界也都十分關心王柏融接下來的動向，樂天桃猿是否明年迎接王柏融「回娘家」？曾總認為現在談這些都還太早，「先讓他好好休息，不用急著去幫他想動態，往後的事等確定後再說。」