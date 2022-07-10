樂天桃猿有望在10日奪下暌違3年的季冠軍，同時也是樂天集團入主球隊後首座季冠軍，距離上半季封王只剩最後一哩路，總教練曾豪駒認為每個球員都扮演好自己的角色，就像是「小螺絲」慢慢組合起來。

桃猿在2017年起打下3連霸王朝，但在樂天集團在2020年接手球隊，前兩年戰績都不理想，連2年都無緣台灣大賽，最後一次奪下季冠軍已是2019年上半季。

今年開季桃猿就打出氣勢，幾乎都暫居龍頭位置，前兩天更是在關鍵戰役中連勝統一獅，也讓球隊有機會回到桃園主場首度拋下酒紅色彩帶。

上半季封王剩下最後一哩路，曾總賽前表示，心情上算是平穩但有點複雜，「因為這是轉賣後第3年，前2年成績都不太好，今年有機會也是因為大家都很努力。」

今天桃猿只要贏球就能在上半季封王，被問到如果拿到執教後首座季冠軍會不會哭？曾豪駒說：「拿到後再說！」他表示，執掌兵符後自己一直在學習、從中累積經驗，也看到選手很努力把自己的工作做好，一直在做出改變。

球隊能有現在這樣的成績，曾豪駒不特別點名「Key Man」，「每個人都是扮演好自己的角色，就像是小螺絲釘一樣，慢慢組成起來。」他認為，除了有場上表現好的，也有一些是扮演「心靈導師」的，都是球隊能走到現在的關鍵。

曾豪駒說：「像是今年（陳）俊秀、小胖（林泓育）、朱哥（朱育賢）狀況沒那麼好，但像是（林）承飛、成晉、梁家榮、林立等人也都cover企中心打線熄火的時候。」