今年狀元呼聲極高的平鎮高中當家游擊手曾子祐，不出意外的被握有今年選秀狀元籤的台鋼雄鷹選中，成為中職第4位高中生狀元。

今年台鋼加入中職，也讓選秀會出現久違的第六張桌子，接著依序為味全龍、富邦悍將、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟，而台鋼前四輪擁有可多選1人額外的保障。

今天測試會台鋼由球團董事長王炯棻親自領軍，領隊劉東洋、統籌教練林政賢、守備教練黃甘霖、球探鄭漢禮、林聿文出席，之前統籌教練林振賢也曾表示，最少會選30輪

曾子祐跟黃勇傳組成新平鎮「黃金二游」，兩人也都想跟學長江坤宇、林靖凱看齊，在高中畢業後都決定投入選秀，也都被看好有望衝擊首輪，曾子祐更是外界評估的狀元熱門人選。

曾子祐在去年4月東岸聯盟遭觸身球導致右手手腕骨折，動刀後在去年玉山盃強勢復出，拿下山盃打擊獎及最佳游擊手獎；111學年度高中木棒聯賽更以4成52打擊率拿下打擊獎第一名，另收獲最佳十人游擊手獎。