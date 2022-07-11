2022年中職選秀會11日在台中登場，今年加入第6隊台鋼雄鷹，這也是自2007年後、睽違15年再出現第6張桌子，來自平鎮高中的曾子祐無意外成為狀元，但他卻說，其實在名字出現前心情都很不確定，「看到名字更緊張，走上台的過程覺得很不真實。」

今年選秀會迎來久違的地6張桌子，台鋼隊史首度選秀會桌子也被擺在最中間。6隊選秀順位依序為台鋼、味全龍、富邦悍將、樂天桃猿、統一獅、中信兄弟，而台鋼在前4輪可多指名1人。

為了迎接隊史首次選秀會，台鋼今天派出董事長王炯棻、領隊劉東洋、統籌教練林振賢、守備教練黃甘霖，以及球探林聿文、鄭漢禮等6人。

會長蔡其昌說：「今天很高興一年一度季中選秀，今年有兩個數字破紀錄，第1是共有185位參加選秀、第2是高中生有53位，都是破了歷年選秀紀錄，更高興的是看到6張桌子在台前，中職恢復6隊榮景。」

以狀元之姿加入中職，曾子祐表示，職棒是自己一直以來的夢想，能在這麼前面被選到是肯定，未來還要繼續加油，「爸爸媽媽今天都有陪我一起來，但他們不會給我壓力，有選到就很好。」不過黃勇傳被獅隊選手，確定平鎮新「黃金二游」要拆夥，曾子祐坦言有些失落，「但我們講好要一軍見。」

而首輪指名球員順序為曾子祐、林凱威（旅美）、黃保羅、宋嘉翔、黃勇傳、鄭浩均（旅美）、伍祐城，其中曾子祐、黃保羅、黃勇傳、伍祐誠都是平鎮應屆畢業生。曾子祐說：「大家從小一起努力走到這裡，相信他們也會很開心。」