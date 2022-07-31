今天在日本職棒場上樂天以10：5擊敗火腿，我國強投宋家豪再次為樂天登板出賽，9局上場的他用21球繳出三上三下、送出2次三振，目前已連7場未失分，自責分率下修到2.70，在月初被球隊下放二軍的他看來已經找回狀態，而樂天獲勝後暫時以45勝43敗2和戰績排在太平洋聯盟第4，龍頭則是西武。

我國旅日強投宋家豪最近狀態極佳，此戰在球隊以10：5領先下登板，接手比賽第9局，首先碰上火腿打者片岡獎人，投了9球才成功三振對方，接著宋家豪延續手感再用7球三振梅林優貴，最後則精簡花5球製造滾地出局，總計投21球為樂天守下比賽勝利，自17日開始他已經連7場沒有失分。

宋家豪日前與隊友安樂智大重返一軍，17日再為球隊登板，1局被敲2安打無失分，24日則接替先發辛島航在6局上場，製造雙殺和三振達成連5戰無失分，並締造連4年雙位數中繼成功紀錄，29日一樣在9局以17球完成任務，而今天雖然用球數較多，仍力保不失分，這段時間自責分率從3.52一路降至2.70。